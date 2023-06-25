Чи підуть "вагнерівці" на Київ з Білорусі: військовий експерт оцінив шанси терористів Пригожина

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що інформація про те, що бойовики терориста Пригожина після невдалого бунту в РФ навряд чи зможуть піти з Білорусі на Київ. Він наголосив, що навіть, якщо це станеться, то у терористичної організації немає жодних шансів.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Олександр Коваленко зауважив, що іноземні "страшилки" про нову спробу наступу на Київ не мають зараз жодних підстав. Він пояснив, що в лютому 2022 року на Київ йшла дуже добре озброєна російська професійна армія чисельністю 40 тисяч окупантів, проте навіть вони не досягнули жодних успіхів та згодом тікали з півночі України.

Також терористи ПВК "Вагнер" 10 місяців намагались взяти невеличке містечко Бахмут та зазнали там величезних втрат.

Військовий експерт наголосив, що навіть, якщо терорист Пригожин наважиться знову піти на Київ, то максимум, що захоплять "вагнерівці" - це в'їзд в Чернігівську область.

"Так, кидок на Москву виглядає феєрично, але повторити в Україні йому це не вийде. Згадайте спалені колони з російською технікою в лютому 2022 року і уявіть, що буде з колонами з "буханок" і пікапів вагнерів. Для російського перформенсу, так, упаковка була стерпною, але не для Києва. Дорогою до Москви "вагнери" практично не зустрічали опору, при заїзді в Чернігівську область вони не проїдуть і півсотні кілометрів. Якщо хтось у Кремлі задумав позбутися купки заколотників, то так, цей той самий варіант - відправити їх на взяття Києва", - пояснив Коваленко.

Він додав, що навіть якщо терористи рушать на українську столицю з білоруською армією, то зазнають ще більшого розгрому, ніж це було з їхніми попередниками навесні 2022 року.

Повстання терориста Пригожина та його швидкий кінець

У ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Лідер терористичного угрупування "Вагнер" це підтвердив.

Речник Кремля Пєсков заявив, що після невдалого бунту терористи "Вагнера" повернуться у польові табори, а їхній вожак переїде жити до Білорусі.

Після цього колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат заявив, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ після того, як їхній ватажок Євген Пригожин після спроби заколоту виїхав до Білорусі.

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