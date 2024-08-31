Чи планує Україна обмін територіями: Умєров назвав мету Курської операції

Україна ще не використала всі "можливості", які отримала після захоплення території Курської області.

Увага всього світу четвертий тиждень прикута до Курської операції Сил оборони України. Попри те, що з'являються повідомлення про можливий обмін Курської області на тимчасово окуповані українські території, зараз це питання обговорювати зарано.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

За його словами, зараз Україна більше зосереджена на "можливостях", які відкрилися після захоплення Курської області, ніж на утриманні цієї території, щоб використати її для обміну на українські землі, окуповані Росією.

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"Ми зосереджені на підвищенні наших можливостей протистояти і відтісняти росіян з тимчасово окупованих територій", – наголосив Умєров.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у п'ятницю, 30 серпня, що за останні 24 години українські війська просунулися на два кілометри вглиб Курської області й взяли під контроль ще 5 квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, на Курщині десантники "затрофеїли" сім російських танків. Деякі захоплені танки мають невеликий пробіг і нещодавно виготовлені, але потребують ремонту.

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