Чи планує Україна відновити ядерний арсенал: військовий аналітик прояснив заяву BILD

Михайло Жирохов переконаний, що зробити ядерну зброю за декілька тижнів Україна точно не зможе.

Повідомлення про можливе відновлення ядерного потенціалу України, яке нещодавно з'явилося у німецьких ЗМІ, розраховане на західну аудиторію.

Таку думку під час інтерв'ю на Radio NV висловив військовий аналітик Михайло Жирохов.

Аналітик зазначив, що для Заходу ядерна зброя виступає певним індикатором. Він вважає, що Захід може опинитися перед вибором: або вступ України до НАТО, або ж реалізація програми ядерного озброєння.

За словами експерта, "теоретично, створення ядерних боєприпасів можливе, але це вимагатиме значних зусиль та національної ідеї. На це знадобиться мінімум одне покоління, в яке потрібно буде інвестувати всі доходи".

Жирохов вважає, що "західні держави не підтримають цю ініціативу, і можуть бути застосовані різні форми тиску".

На думку військового експерта, Захід прагне контролювати навіть можливість появи ядерної зброї у будь-якому регіоні світу.

Жирохов також підкреслив, що Заходу слід мати стратегічний план на випадок, якщо ядерна зброя стане реальністю для України.

"Якщо навіть жовті видання починають поширювати інформацію про ядерну зброю, західні політики повинні на це реагувати. Вочевидь, створити ядерну зброю за кілька тижнів, як стверджує Рьопке (аналітик BILD – ред.), є абсолютно нереальним. Навіть за умови наявності атомних електростанцій, необхідного обладнання і кваліфікованих спеціалістів, це не відбувається так швидко," – підсумував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

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