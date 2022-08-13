Чи планується евакуація з Харківської області: місцева влада роз’яснила ситуацію

Місцева влада Харківської області має плани щодо вивезення жителів у разі необхідності. Проте поки що про загальну евакуацію з області не йдеться.

Водночас на сьогодні проводиться евакуація з тимчасово захоплених окупантами населених пунктів Харківщини.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Евакуацію з тимчасово захоплених територій проводимо щотижня, у нас виходить приблизно одна тисяча людей (за раз – ред.). Щодо можливої примусової евакуації – наголошую, що наразі про це не йдеться щодо Харкова і частини області, які підконтрольні нашим військам", – розповів Синєгубов.

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Він зазначив – влада розуміє, що наближається опалювальний сезон, а російські війська навмисне обстрілюють критичну інфраструктуру, зокрема, Харкова і Чугуєва. Тож як один з можливих варіантів розвитку подій розглядається евакуація. Задля цього вже є детальні плани, а також визначені місця, куди можна буде вивезти жителів області.

Окрім того, щодо евакуації відбуваються перемовини з міжнародними партнерами, наприклад, щодо розміщення жителів Харківщини у Польщі.

Нагадаємо, зараз триває евакуація жителів Донецької області. Щодоби усередньому вивозять 500-700 осіб.

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