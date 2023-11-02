Чи планується в Україні демобілізація та коли вона може відбутися: Данілов дав відповідь

Наразі в Україні не були прийняті жодні документи щодо демобілізації бійців, які боронять нашу територію від російських окупантів.

Про це в інтерв’ю виданню “Ліга.net” розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, демобілізацією бійців займається безпосередньо Ставка верховного головнокомандувача - саме на ній обговорюються такі питання.

“Якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції. Перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи. Валерій Федорович Залужний, міністр оборони [Умєров] та генерал Шаптала постійно там присутні. Якщо вони подають до нас документи – ми не маємо права не розглянути”, - пояснив Олексій Данілов.

Він також додав, що щоб питання демобілізації українських військових увійшло в нормативно-правовий акти - відповідний документ мають подати до апарату РНБО.

“Звичайно, я б дуже хотів, щоб всі відпочивали. У мене син так само питає: "Тато, а коли буде відпочинок?" Я кажу: "Синку, війна, служіть". Хоча я розумію, що є втома і люди мають відпочивати. Я думаю, що, послухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила. Це не значить, що немає перепочинку. Бригади відправляються на відновлення. А є такі, яких звідти і не витягнеш, таке бажання воювати”, - сказав Данілов.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати резерви і розширити категорію громадян, які можуть бути призвані по мобілізації.

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