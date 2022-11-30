Чи планують зараз окупанти наступ на Київ з Білорусі: загроза не зникла

Вже два місяці на території Білорусі перебувають 9 тис. російських військових.

Очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що на сьогодні не зафіксовано формування ворожого ударного угруповання у прикордонних районах Білорусі, проте загроза наступу не зникла.

Про це голова КМВА сказав у ефірі телемарафону 30 листопада.

"На цей момент інформації про створення ударного угруповання для наступу з території Білорусі всіма видами розвідки не спостерігається", – сказав Попко.

"Особовий склад збройних сил РФ перебуває на полігонах Білорусі, де проходить бойова підготовка. Їхня кількість не змінюється протягом двох місяців – це приблизно дев’ять тисяч особового складу. Але загроза наступу з території Білорусі існує, вона не знімається з порядку денного", – зауважив голова КМВА.

Водночас він запевнив, що Сили оборони Києва перебувають у стані боєготовності, а також відбувається злагодження органів управління. Нарощуються системи інженерного обладнання, ППО, вогневого ураження, матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія не полишила своїх планів щодо захопленням столиці, тож жителям міста і військовим треба бути готовими до можливої повторної атаки.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російське командування серйозно розглядає можливість наступу з Білорусі на Київ чи Волинь.

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