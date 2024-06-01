Чи почали ЗСУ вже бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь

Збройні сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.

Про це написав незалежний аналітик OSINTdefender у соцмережі Х.

Такі висновки експерт зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами. Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

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"Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше вісім ракет було запущено з Харківської області", – пише експерт.

Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки HIMARS і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.

"На кадрах видно, як з установки M142 HIMARS на південь від Вовчанська було випущено щонайменше вісім ракет, після чого в Росії пролунали сигнали повітряної тривоги", – пише OSINTdefender.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024

Військовий оглядач німецького видання BILD Юліан Рьопке погодився з OSINTdefender і додав, що наступ російських окупантів на північ від Харкова дотепер повністю зупинено силами ЗСУ. Він зазначив, що протягом останнього тижня українська армія впевнено утримує лінію фронту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

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