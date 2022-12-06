Чи почастішають російські атаки взимку: військовий експерт назвав ймовірну кількість ракет на тиждень

Масовані ракетні обстріли можуть відбуватися приблизно з періодичністю один раз на тиждень або два тижні.

За період масованих атак спроможності Росії не зросли, тож зимовий період не стане виключенням. У ворога не збільшується кількість ракет, якими вони завдають удари зокрема по інфраструктурних об'єктах України.

Про це сказав у коментарі "24 каналу" керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко.

Він зробив висновок щодо збільшення кількості ракет, якими росіяни атакують Україну, а також інтенсивності обстрілів.

Олександр Мусієнко нагадав, що етап ракетного терору Росії почався 10 жовтня.

"Тоді ворог випустив по території України понад 50 ракет. Під час наступних атак було витрачено 70, потім 90, потім знову 70 ракет. 5 грудня було теж випущено трохи понад 70 ракет. Тож можна констатувати: за цей час спроможності Росії збільшити кількість ракет, якими вони могли б завдавати удари протягом хоча б одного – двох тижнів, не зросли. У них немає можливості нарощувати 70, 100, 150, 200, 250 ракет", – зазначив аналітик.

На думку експерта, можливості завдавати ударів протягом кількох днів поспіль на тиждень у ворога теж немає.

Кількість ракет, що видозмінюються при використанні, означає одне: час від часу і все частіше ворог залучає ракети часів СРСР. А це Х-55, Х-555. 5 грудня росіяни атакували ракетами Х-22. Мусієнко назвав цей факт індикатором того, що у ворога є проблеми з виробництвом нових ракет.

"Х-101, які виробляли раніше і продовжують зараз, немає у тій кількості, яка б дозволяла їм робити масовані удари протягом кількох днів і збільшувати кількість ракет", – зазначив Мусієнко.

Водночас він не може впевнено сказати, скільки ракет залишилось у ворога.

"Ми можемо лише припускати, виходячи зі статистичного і математичного аналізу, що збільшити інтенсивність вогню та обстрілів Росія не зможе протягом зимового періоду", – сказав він.

Мусієнко додав, що масовані обстріли ракетами можуть повторюватися 1 раз на тиждень-два з максимальною кількістю ракет 90-100.

"Тенденції до зростання немає, а от зменшення неодмінно буде", – сказав експерт.

Нагадаємо, росіяни тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі 15 своїх кораблів.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що запаси високоточного озброєння РФ вже підходять до завершення.

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