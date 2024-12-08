Чи погодиться Трамп на демілітаризацію України, як того хоче Росія

Остаточних рішень щодо України в команді Дональда Трампа поки немає, однак демілітаризація, на якій наполягає Росія, не відбуватиметься.

Про це заявив політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі "Київ24".

На його думку, Сполучені Штати вже висувають Росії умови, які суперечать інтересам Кремля.

“Йдеться про формування політики. Впевнений, що вже посилаються певні умови росіянам, і їм це дуже не подобається. Росіяни будуть вимагати від американців підписання “сфери впливу” в східній та центральній Європі, на що американці, звісно, йти не будуть. Росіяни також будуть вимагати папір, що території України, які вони контролюють, вже є Росією, чого теж ніколи не буде”, – пояснив Загородній.

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Також, за його словами, у команді Трампа немає чітких сигналів щодо скорочення допомоги Україні. Навпаки, надання зброї продовжуватиметься.

“Процес демілітаризації, який бажала Росія, відбуватися не буде. Україні буде надаватися зброя. Американці, скоріш за все, змусять європейців платити за оборону, купуючи американську зброю. Стартові позиції вже не подобаються росіянам”, – наголосив експерт.

Загородній також підкреслив, що Україна, ймовірно, отримає право бити по Росії всіма доступними видами зброї, а також ту підтримку, яку вона запитує.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США та Франції може стати початком нового формату.