Чи погодиться Україна на територіальний компроміс заради миру з Путіним: Єрмак відповів

Єрмак запевнияє, що президент Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс.

В Офісі президента спростували, що в 2022 році президент Зеленський був готовий погодитися на кордони від 23 лютого, заморозивши статус Криму та інших територій Донбасу, окупованих росіянами в 2014 році.

Про заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

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Єрмак запевняє, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс.

"Але це правда, що він був готовий до переговорів, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, натомість ми хочемо її припинити. Ми запевняємо, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою", – каже керівник ОП.

На його думку, для початку переговорів необхідно повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Тоді ми будемо говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року", – підсумував Єрмак.

Раніше радник Єрмака Михайло Подоляк пояснив, чи готовий Зеленський до припинення вогню в обмін на гарантії.

Нагадаємо, президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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