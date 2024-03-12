Чи полегшать російські добровольці роботу ЗСУ: військовий аналітик дав відповідь

Павло Нарожний зауважив, що перекидання росіянами сил на вирішення внутрішнього конфлікту, полегшить роботу Силам оборони, які витрачали чималий ресурс на відбиття атак ворога.

Російські війська регулярно атакують прикордонні області України. Однак, російським повстанцям вдалося відволікти окупантів від обстрілів.

Чи полегшать російські добровольці роботу ЗСУ, розповів військовий аналітик Павло Нарожний в етері "КИЇВ24".

"Росіяни постійно завдають артилерійських ударів, зазвичай це міномети або артилерія калібру 122 мм, або навіть керовані авіаційні бомби у прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Ми повинні утримувати доволі серйозні, суттєві підрозділи Збройних сил на цих ділянках фронту для того, щоб відбиватися від постійних атак Росії", – зазначив аналітик.

Нарожний зауважив, що перекидання росіянами сил на вирішення внутрішнього конфлікту, полегшить роботу Збройним Силам України, які витрачали чималий ресурс на відбиття атак ворога.

"Росія зараз буде перекидати якісь підрозділи більш серйозні на цю ділянку фронту. Тобто де вони їх можуть взяти? Тільки з фронту. Тобто там, де ведуться постійні бойові дії", – пояснив аналітик.

Нарожний додав, що навряд чи російські повстанці зможуть прорватися вглиб Курської чи Брянської областей. "Однак, навіть якщо вони зможуть захопити та утримувати окремі райони та населені пункти – це буде для нас величезний плюс", – резюмував він.

Нагадаємо, танки військових "Легіону Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону", до яких входять громадяни Росії, 12 березня перетнули кордон Російської Федерації. Представники легіону та РДК зробили термінові заяви й розповіли про перші успіхи.

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