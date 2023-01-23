Чи попереджатимуть цивільних про загрозу нового наступу військ РФ: відповідь Жданова

Жданов запевнив жителів прикордонних з РФ та Білоруссю територій, що їх обов'язково попередять у разі загрози нового нападу окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи попереджатимуть мирне населення про загрозу нового наступу військ Росії.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

"Звичайно, повідомлять. І влада запропонує вам евакуюватися, якщо буде загроза повторної спроби вторгнення з боку Білорусі або Курської, Брянської чи Бєлгородської області РФ. Тому не переживайте", – запевнив Жданов жителів прикордонних територій.