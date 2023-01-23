Чи попереджатимуть цивільних про загрозу нового наступу військ РФ: відповідь Жданова

Жданов запевнив жителів прикордонних з РФ та Білоруссю територій, що їх обов'язково попередять у разі загрози нового нападу окупантів.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи попереджатимуть мирне населення про загрозу нового наступу військ Росії.
Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.
"Звичайно, повідомлять. І влада запропонує вам евакуюватися, якщо буде загроза повторної спроби вторгнення з боку Білорусі або Курської, Брянської чи Бєлгородської області РФ. Тому не переживайте", – запевнив Жданов жителів прикордонних територій.
Раніше, коментуючи ймовірний наступ РФ, Олег Жданов заявив, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.
Військовий експерт Павло Нарожний не виключає, що росіяни можуть атакувати Сумську область.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, Росія може готувати одночасний наступ у декількох напрямках. Зокрема – зі сходу та півночі України.
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