Чи порушив білоруський літак повітряний простір України: у ПС дали відповідь

У Повітряних силах зазначили, що імовірно була застосована радіолокаційна перешкода.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи порушив білоруський літак повітряний простір України.

Про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено", – йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах зазначили, що імовірно була застосована радіолокаційна перешкода.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 24 вересня, повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон. Вона мала курс на південь. Моніторингові чати повідомили, що на територію України залетів білоруський літак. Тим часом "Беларускі Гаюн" поінформував, що винищувач Як-130 військово-повітряних сил Республіки Білорусь зайшов на територію України.

Саме в цей час у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

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