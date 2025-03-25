Чи порушуватиме Росія перемир'я: Зеленський назвав головну небезпеку

Не можна допустити заморожування конфлікту, тому що його наслідки є непередбачуваними.

Ніхто не вірить у те, що Росія дотримуватиметься домовленостей про припинення вогню. Але набагато небезпечніше затягувати переговори про повне припинення війни.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Time.

З 2014 року вони [росіяни – ред.] постійно порушували мир. Ось як я це бачу. Вони будуть порушувати його весь час. Ось чому вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас буде припинення вогню, і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни. Це має бути дуже короткий період. Один місяць, два, три, і все. Після цього постане питання морального духу в армії. У нас 800 тисяч озброєних людей", – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що справа не лише в оборонних витратах. Набагато більше ризиків та небезпеки несе заморожування конфлікту.

"Якщо ми не маємо угоди про припинення війни, вона стає замороженим конфліктом. І ми не можемо просто продовжувати жити в стані війни. Нам потрібно відкрити кордони. Нам потрібно лібералізувати багато речей. І ми можемо це зробити, лише якщо підпишемо угоду", – зазначив президент.

На його думку, якщо період між припиненням вогню та остаточною мирною угодою не буде тривалим, то будуть лише поодинокі порушення перемир'я, і це "не буде повним крахом".

"Але якщо процес затягнеться, то все розвалиться багаторазово. І ми не знаємо, чим це закінчиться", – застеріг Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати.

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