Чи притягують до кримінальної відповідальності за отримання трьох повісток: відповідь адвоката

Якщо військовозобов'язаному протягом року виписано три повістки на уточнення даних або ВЛК, чи настає після цього кримінальна відповідальність, роз'яснив адвокат Роман Сімутін.

За його словами, є три можливі варіанти притягнення до кримінальної відповідальності.

Якщо тричі не з'явився по повістці, яка відповідальність загрожує

В такому разі ТЦК може звернутися до поліції із заявою, що військовозобов'язаний тричі не з’явився по повістках, але таке формальне звернення проігнорують. Але якщо до заяви долучать корінці повісток, рапорти, пояснення, якісь акти відмови тощо, то, ймовірно, відкриють кримінальне провадження.

Слідчому в такому разі доведеться довести, що саме ви отримали повістку та навмисно ухилялися від призову. А для цього потрібно провести почеркознавчу експертизу для ідентифікації підпису, якщо ви заперечуєте автентичність вашого автографа, встановити обставини, за яких отримана повістка, допитати свідків, а це переважно працівники ТЦК чи поліціянти, безліч інших дрібниць. Тому, як вважає адвокат, такі справи не мають перспективи.

Якщо двічі притягнуто до адмінвідповідальності за неявку по повістці за статтею 210 – 1 КУпАП

Як розповідає Сімутін - це вже порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це означає, що якщо начальник ТЦК двічі притягнув громадянина до адмінвідповідальності за цією статтею, і останній не оскаржив і не скасував його постанови в суді – це вже реально загрожує кримінальною відповідальністю.

Це вже кваліфікується як факт умисної неявки по повістці, факт не оскаржений та який уже не підлягає доказуванню. Слідчому в такому разі не потрібно доводити обставини отримання повістки, проводити всілякі експертизи тощо. У нього на руках уже будуть докази, тобто постанова.

Те, що порушення сталося двічі і більше, кваліфікується вже як системність, тобто як вчинення правопорушення систематично та з умислом на ухилення від мобілізації.

Якщо після проходження ВЛК та вручення повістки на виправлення не з'явилися у призначений час до ТЦК

Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправлення ви без поважних причин не з'являєтеся у визначену дату й час до ТЦК, то визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване.

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