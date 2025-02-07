Чи посилатиме Кім Чен Ин своїх солдатів на війну в Україні: що кажуть експерти — Newsweek

З точки зору відносин Північної Кореї з Росією нічого не змінилося.

Експерти майже не мають сумнівів, що північнокорейські солдати, які після значних втрат, начебто, відступили з поля бою у Курській області, повернуться до бойових дій проти України. Ймовірно, це відбудеться після перегрупування, перепідготовки або ротації нових військ.

Про це пише в п’ятницю, 7 лютого, видання Newsweek.

Посилаючись на думку опитаних експертів, у виданні зазначили, що у Пхеньяні бачать сенс продовжувати підтримувати військові зусилля Росії, особливо в тривалих спробах Москви витіснити українські війська з Курської області.

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“Північна Корея, ймовірно, бачить невеликий ризик у своїй підтримці вторгнення Росії в Україну. Ми бачимо це в тому, як вони безпосередньо надають сухопутні сили так, як це не робить жодна інша держава з обох сторін війни”, - зауважив Брайден Сперлінг, старший дослідник із питань оборони та безпеки європейського підрозділу аналітичного центру Rand Corporation.

Попри те, що військовий контингент із 12 000 солдатів, яких Кім Чен Чен Ин відправив до Росії восени минулого року, зазнав великих втрат, їх використання, ймовірно, буде продовжено.

“Вони цінні, оскільки можуть зробити свій внесок у таку виснажливу війну, в якій загрузла Росія, завдяки кількості, а не якості особового складу та обладнання”, — сказав Сперлінг.

Науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) Семюель Рамані вважає, що Пхеньян, ймовірно, стурбований великою кількістю втрат, а ще більше командування армією КНДР побоюється того, що солдати Кім Чен Ина можуть потрапляти в український полон.

Окрім того, за словами Рамані, Північна Корея, ймовірно, стурбована недостатньою готовністю до сучасної війни з використанням безпілотників.

Але з точки зору відносин Північної Кореї з Росією “нічого не змінилося”, сказав Ендрю Єо, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень в Азії Брукінгського інституту у Вашингтоні.

“Можуть відбутися лише певні зміни на тактичному фронті та на полі бою”, — сказав експерт Newsweek.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи інформацію західних ЗМІ, що солдатів КНДР нібито відвели з передової, повідомив, що 8 тисяч північнокорейських військових усе ще воюють у Курській області РФ.

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