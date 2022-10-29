Чи посилиться призов в Україні найближчим часом – у ЗСУ розповіли

У ЗСУ розповіли, чи буде найближчим часом потреба в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків.

В Україні можуть посилити мобілізацію у разі виникнення відповідної ситуації на фронті. У кожного центру комплектування та соцпідтримки (військкомату) є план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати.

Про це Liga.net розповів начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив Горбач.

Горбач зазначив, що потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків найближчим часом не буде. Він також підкреслив, що в Україні є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення.

За його словами, зараз до територіальних центрів комплектування приходить набагато менше добровольців, які хочуть мобілізуватися, але вони все одно є.

"Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деяким із них відмовляють. Хтось не підходить за станом здоров’я, хтось за законодавством не підлягає призову – наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу", - розповів Горбач.

Кого зараз призивають в першу чергу та які спеціальності потрібні в армії

За словами Романа Горбача, зараз мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу". Всі військові частини України укомплектовані необхідними спеціалістами, дефіциту будь-яких спеціальностей немає. Тих, хто раніше не проходив службу, призивають лише до навчальних центрів для первинної підготовки.

"Місяць готують на прості спеціальності – наприклад, стрільців. Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні чи більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як-то оператор дронів – потрібно навчатися кілька місяців", - розповів начальник управління штабу Командування Сухопутних військ.

Горбач також наголосив, що різниця мобілізації в Україні та Росії полягає у тому, що в Україні військовослужбовці тільки навчаються понад місяць, "а у них 21 вересня людину призвали, а 10 жовтня вона вже повернулася додому в поліетиленовому пакеті".

Мобілізація в Україні

В Україні мобілізація розпочалась 24 лютого – коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що суттєвої активізації проведення мобілізації наразі немає. Військовозобов’язаних призивають до армії щомісяця залежно від ситуації на фронті.

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів, що мобілізація ​​військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а і для наступу.

Читайте також: