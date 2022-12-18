Чи посилиться ракетний терор Росії до Нового року: у ЗСУ дали відповідь

Росіяни битимуть туди, де нам буде болючіше.

У Росії є чіткий план щодо наступу та цілей, які вона хоче вразити в Україні.

Про це сказав представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат УНІАН.

"Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися - не прив'язуватися - у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", - зазначив Ігнат.

За його словами, вони обирають таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, ...вони туди і б'ють - якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше", - зазначив Ігнат.

За його словами, заради того, щоби догодити очільнику РФ Володимиру Путіну, а також аби "попрацювати на російську публіку", окупанти можуть завдати ударів по Україні до свят Нового року.

Раніше йшлося про те, що план російського очільника на найближчі пів року - "покласти" енергетичну систему України і встигнути створити резерв для наступу.

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