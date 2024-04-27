Чи посилює Росія ППО в Криму через передавання Україні ракет ATACMS: відповідь ОК "Південь"

Росіяни не можуть посилити свої ППО в Криму на тлі передавання Україні ракет ATACMS. Нині йдеться про відновлення втраченої потужності.

Зараз РФ займається відновленням системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про її посилення поки навіть не йдеться.

Про це розповів начальник пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Тут питання не в тому, щоб її (ППО окупантів - ред.) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено", - сказав він.

За словами Плетенчука, той факт, що ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму, навіть не обговорюється.

"Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет в якості корабля ППО і він з цим завданням не впорався", - зазначив спікер.

Нагадаємо, вранці 21 квітня внаслідок удару Сил оборони України по об’єктах окупантів у Севастополі було пошкоджено російський рятувальний військовий корабель “Комуна”.

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