Чи потрапляли українці в полон до військ КНДР: що каже полонений кореєць

Північнокореєць запевняє, що вони мали вказівку в певних випадках навіть відпускати українських військових. Звісно, вірити у ці "казки" навряд чи хтось буде.

Один із полонених бійців Північної Кореї, які воюють проти ЗСУ на Курщині, запевняє, що ні він, ні його підрозділ не брав у полон українських військових.

Про це йдеться у відео допиту північних корейців, яке опублікував президент Володимир Зеленський.

КНДРівця запитали, доводили до нього та його підрозділу накази про правила поводження з військовополоненими й цивільним населенням на території України або Росії.

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"У мене було таке навчання: якщо ми впіймали солдата з України, то показуємо йому картинку з домом. Одна картинка там – будинок, інша – зброя. І даємо йому показати, що він вибирає. Якщо він обирає будинок – його відпускають, якщо вибирає зброю – ми здаємо його в полон", – відповів північнокореєць

Він запевняє, що ні він, ні бійці з його підрозділу не брали українських військових у полон.

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Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

Сьогодні президент опублікував друге відео допиту.

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