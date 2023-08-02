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Чи потрібно Бахмут брати в оточення з усіх боків, щоб його звільнити: відповідь експерта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи потрібно Бахмут брати в оточення з усіх боків, щоб його звільнити: відповідь експерта

Як можна деокупувати Бахмут - один зі сценаріїв / Фото: Associated Press

На півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ, тому там наступ ЗСУ йде повільніше.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, щоб звільнити Бахмут, його не обов'язково брати в оточення з усіх боків. 

Таку думку він висловив в коментарі для РБК-Україна.

Він запевнив, що можна завдати удару з півдня, далі вибити ворога із Бахмута, а потім уже рухатися і на півночі.

"Необов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків, можна завдати удару з півдня, вибити ворога з Бахмута, а потім уже рухатися і на півночі", - зазначив Гетьман.

Також він пояснив, чому наступ на півдні є більш ефективним, ніж на півночі міста. 

"Швидше за все, на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили більшу кількість військ. Для нас це суті не змінює, завдання залишається в тому, щоб оточити місто", - наголосив експерт.

Ситуація на фронті у Донецькій області

Нагадаємо, українські військові на Бахмутському напрямку невпинно затискають росіян в оточення з кількох напрямків, займають вигідні висоти, зокрема, неподалік від Кліщіївки. Українські воїни кажуть, що такої інтенсивності бойових дій там не було ще ніколи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Успіхи на Донеччині: ЗСУ стрімко відбивають українську землю в окупантів!"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що українська армія під час успішного наступу звільнила село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
848
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