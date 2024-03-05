Чи потрібно мобілізувати в українську армію вбивць – гучна заява міністра юстиції

Відбір і мобілізацію людей, які відбувають покарання, варто доручити безпосередньо військовим, щоб вони самі визначали, хто їм потрібен.

Таку заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Особисто я вважаю, що межу в законі не варто проводити. Чесно кажучи, потрібно було б доручити військовим командирам самим обирати, хто їм потрібен чи не потрібен. Навіть, якщо це насильницькі злочини – врешті-решт ми їх в армію беремо для того, щоб вони вбивали. І ті, хто вміють це професійно робити, якщо за нашої оцінкою, це той, хто буде правильно вбивати... це гарні люди, ті, хто міг би послужити країні", – сказав міністр.

Денис Малюська також додав, що, безумовно, відпускати злочинців на початку відбування покарання "не дуже хочеться". Проте ті, в кого термін покарання вже закінчується, і щодо яких можна бути переконаними, що вони не є суспільно небезпечними для співслужбовців чи мирного населення, цілком могли б бути мобілізовані.

"Тільки в такому випадку... Тому я б істотно не обмежував категорії, які зможуть захищати нашу країну", – підкреслив міністр юстиції.

При цьому він зазначив, що такий підхід може бути негативно сприйнятий як суспільством, так і парламентом.

Нагадаємо, раніше Денис Малюська відповів, кого з засуджених потрібно мобілізувати. На думку міністра, це неминуче рішення, яке доведеться врешті решт прийняти Верховній Раді.

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