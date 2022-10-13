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Чи потрібно Україні завдавати ударів по території Білорусі: експерт пояснив

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Чи потрібно Україні завдавати ударів по території Білорусі: експерт пояснив

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна має відповідати на терор з боку російських окупантів. Розміщення російської військової бази на території Білорусі - це теж елемент терору.

Україна має відповідати на будь який терор з боку російських окупантів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

“Україна повинна так чи інакше відповідати на терор. Бо навіть використання безпілотників “Шахід” - це також елемент терору, на який треба відповідати. Розміщення російської військової бази на території Білорусі, хоча, на перший погляд, і бази ППО, - це також загроза. Тому що комплекси С-300 вони переналаштовують на завдання ударів по поверхні. Тобто це законна ціль для ЗСУ”, - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що ЗСУ обстріляли пункти управління, військову техніку та скупчення окупантів.

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