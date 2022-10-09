Чи пов'язані арешти військових у Москві з вибухом на Кримському мосту - пояснення експерта

Вчора, 8 жовтня, Головне управління розвідки України повідомило, що у Москві почалися арешти військових.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі "1+1" в рамках телемарафону проаналізував, чи справді вибух на Кримському мосту міг спричинити заворушення всередині політичної верхівки Кремля.

"На моє переконання, це елемент інформаційно-психологічної операції, тому що, якщо такі арешти відбуваються, то про них звісно ніхто нічого не знає і таких показових дій ніхто не проводить. Ну і навіщо арештовувати, тому що арешт – це буде свідчення з російської сторони того, що вони десь, щось недогледіли. А так завжди можна це можна списати на зовнішні сили і так далі. Тому така операція, така інформація – дуже важливі, тому що вони сіють паніку і недовіру в рядах противника, але все ж таки, це інформаційно-психологічна операція, не більше", - пояснив Грабський.

Що відомо про арешти військових у Москві

Вчора, 8 жовтня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Москві розпочались арешти військових.

Повідомлялось, що у Москві розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. А до Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому вибух на Кримському мосту влаштували дійсно самі росіяни і розповів про "розбірки" між ФСБ та російським Міноборони.

За інформацією Подоляка, ФСБ поступово підбиралася до тих чи інших генералів, намагаючись їх арештувати.

Він розповів, що ФСБ вважала що з дня на день зможе перехопити ініціативу. Російська спецслужба планувала арештувати генеральську еліту, посадивши своїх людей на ключові посади, щоб продовжити війну у тому вигляді, у якому її розуміє ФСБ.

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