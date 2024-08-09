Чи пов'язаний цинічний удар РФ по Костянтинівці з подіями на Курщині: у 3-й штурмовій відповіли

Жорін певен, що лише максимально агресивними діями проти РФ можна наблизити завершення війни.

Для цинічних і жорстоких ударів по цивільних об'єктах росіянам не потрібні жодні причини. Тому нема підстав пов'язувати цинічну атаку по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині і події у Курській області.

Таку думку висловив майор ЗСУ, екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"На 11-й рік війни варто уже перестати пояснювати удари та терористичні акти РФ нашими діями. Тобто, удар по Костянтинівці – це ніяка не відповідь на роз**бану колону в Курській області", – наголосує Жорін.

Військовий певен, що росіянам абсолютно не потрібні ніякі причини, щоб завдати ракетний удар по супермаркету, скинути кілька КАБів на велике місто, підірвати ГЕС і тд.

"Навпаки, лише максимально агресивними діями проти РФ ми можемо наблизити завершення війни", – певен заступник командира 3 ОШБр.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині. Наразі відомо про 11 загиблих і 37 поранених.

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