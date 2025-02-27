Чи поверне Україна хоча б частину окупованих територій – що сказав Трамп

Зокрема, Трамп зауважив, що "багато морської лінії було захоплено", і "про це говоритимуть".

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "подивляться", чи зможе Україна повернути певні території, які Росія захопила під час війни, зокрема на "морській лінії".

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає CNN.

"Так, було захоплено багато областей, – сказав Трамп сьогодні журналістам в Овальному кабінеті. – Так, ми говорили про це. Багато морської лінії було захоплено, і ми будемо про це говорити, і ми подивимося, чи зможемо ми повернути це, чи вдасться повернути багато цього для України. Якщо це можливо, ми це побачимо".

Трамп не уточнив, про які саме території йдеться, але можемо припустити, що говорячи про "морську лінію", він мав на увазі узбережжя Азовського моря.

Раніше Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

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