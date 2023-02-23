Чи поверне Україна Крим під свій контроль цього року: прогноз астрологині

Україна може повернути Крим наприкінці цього року або на початку наступного.

Повернення Україною окупованого росіянами Криму може відбутися в кінці цього або на початку наступного року.

Про це в інтерв’ю Фабриці Передбачень розповіла практикуючий астролог Альбіна Пономаренко.

“Ця війна насправді триває 9 років. Це, до речі, мій власний біль. Бо Крим — моя точка сили. Я народилася і виросла в Києві, але в Криму бувала 3-4 рази на рік. Там є місця, які мене наповнюють. Тому я дуже чекаю його повернення. Всі передбачення я роблю на єдину Україну. Ми чули прогнози на листопад та грудень 2023 і січень 2024 року. Я вважаю, що саме в ці періоди ми почнемо або поступово повертати своє, або одним махом. Це вже і Божа воля, і воля наших країн-партнерок, і президента, і генерала Залужного та всієї країни”, - наголосила Альбіна Пономаренко.

Нагадаємо, що Україна буде звільняти свої території з окупації, і незаконно захоплений росіянами Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією.

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