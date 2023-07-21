Чи повертатиме Україна ухилянтів за допомогою Інтерполу: розвіяно черговий фейк пропагандистів

Болвінов казав про початок співпраці з Інтерполом у притягненні до відповідальності саме підозрюваних у колабораціонізмі, які втекли з України.

Кажуть, Україна повертатиме утікачів від мобілізації за допомогою Інтерполу. Це – неправда.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив деталі та розвінчав фейк пропагандистів.

Брехня: харківська поліція передаватиме до Інтерполу відомості про українців, які втекли від мобілізації до країн ЄС. Таку заяву начебто робив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, пишуть російські ЗМІ.

Правда: Болвінов писав у Facebook про початок співпраці з Інтерполом у притягненні до відповідальності підозрюваних у колабораціонізмі, які втекли з України:

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"Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам і пособникам окупантів "осісти" і сховатися в цивілізованому світі. Кожного, хто був причетним до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо до бази й подаємо заявку до Інтерполу. Повідомляємо іноземних колег про те, що ці люди – не жертви війни чи політичні біженці, яких намагаються там із себе вдавати, а підозрювані у кримінальних злочинах в Україні".

"Жодної згадки про втікачів від мобілізації немає – пропагандисти просто вирвали слова Болвінова з контексту, щоб дискредитувати процес мобілізації в Україні", – наголосили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, Нацполіція співпрацює з Інтерполом у "полюванні" на колаборантів.

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