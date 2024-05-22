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Чи повинні США дозволити Україні бити американською зброєю по Росії: жорстка відповідь Джонсона

Чи повинні США дозволити Україні бити американською зброєю по Росії: жорстка відповідь Джонсона

Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні використовувати американську зброю для знищення цілей на території РФ / Фото: Associated Press

Майк Джонсон вважає недоцільним контролювати дії української армії.

Захід надає Україні зброю, але забороняє використовувати її для ударів по території Росії. Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон вважає, що така позиція "не дуже хороша" для Сполучених Штатів.

Таку думку американський політик висловив у кулуарах Конгресу у відповідь на запитання кореспондентки видання "Голос Америки".

"Я вважаю, що ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Українці повинні мати змогу дати відсіч", – заявив Майк Джонсон.

Він додав, що намагання уряду США контролювати воєнні рішення України "на мікрорівні" є неправильною політикою насамперед для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Вашингтон не заохочує Київ завдати удари по території РФ зброєю США. Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що політика адміністрації президента Джо Байдена не змінилась у цьому питанні.

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