Чи повторить Росія напад, як було 24 лютого: генерал Маломуж оцінив ресурси ворога

Український генерал повідомив, що на сьогодні захисники держави знищили 70-80% складу професійної російської армії.

Росія не зможе повторити масштабний наступ на Україну, як це було 24 лютого 2022 року, заявив ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж.

Таку думку він висловив у ефірі "Апостроф ТV".

"Кремль зараз не має сил і ресурсів для масштабного наступу на нашу країну або для повторення подій 24 лютого минулого року", – запевнив Маломуж.

За його підрахунками, Росії треба мати 350-500 тис. підготовлених та екіпірованих бійців для наступу одразу на кількох стратегічних напрямках: з півночі на Київ, зі сходу та півдня.

Генерал звернув увагу, що тим часом країна-агресорка продовжує застосовувати на фронті тактику масованих атак, які фіксуються під Бахмутом чи Авдіївкою на Донеччині.

"ПВК "Вагнера" Пригожина завдання не виконали. Їм на зміну прийшли регулярні частини, десантники, але Шойгу з Герасимовим не впоралися. Тепер їм доводиться кидати на передову мобілізованих, яких готували 2-3 тижні. На сьогодні ми знищили 70-80% складу професійної армії РФ", – наголосив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, новий великий наступ Росії вже триває та поступово наростає. Кульмінація цього наступу очікується в березні, а далі все піде на спад.

Військовий аналітик Олексій Гетьман теж гадає, що анонсований масштабний наступ Росії вже почався. За його словами, ворог кинув усю свою армію на захоплення України, однак ЗСУ відіб'ють цю атаку.

Водночас американське видання CNN з посиланням на джерела серед військових США пише, що РФ лише у травні зможе відновити свої виснажені у війні сили до стану, коли вони будуть готові розпочати новий масштабний наступ.

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