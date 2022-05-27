Чи працюватимуть школи від 1 вересня: відповідь Міністерства освіти

В Міністерстві освіти і науки України розповіли, чи чекати на відкриття шкіл від 1 вересня 2022 року. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

В прямому етері Всеукраїнського телемарафону заступник міністра освіти Андрій Вітенко заявив, що діти зможуть піти до школи від 1 вересня 2022 року лише в ті навчальні заклади, де є повністю обладнане бомбосховище. Також він наголосив, що все буде залежати від ситуації в крані.

За словами Андрія Вітенка наразі проводиться аудит шкіл, щоб перевірити, чи є в будівлях укриття, де можуть перебувати діти, педагоги та інші співробітники навчального закладу під час ворожих обстрілів. Він стверджує, що такі школи в Україні є і вони зможуть відкрити свої двері.

На сьогодні, за даними заступника міністра освіти, в Україні понад півтори тисячі навчальних закладів постраждало від російської агресії. З них 100 було зруйновано повністю. В багатьох регіонах вже від 14 березня 2022 року відновлено навчальний процес, однак він відбувався в змішаному форматі або онлайн-режимі. Також в деяких регіонах почали працювати дитячі садки.

Андрій Вітренко додав: "Безпека в дитячих садках - більше питання місцевої влади і територіальних громад. До цього бомбосховищ в садах не було. Ми і подумати не могли, що ворог на нас так підступно нападе".