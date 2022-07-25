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Чи прагне Путін розв‘язати Третю світову війну: російська опозиціонерка пояснила жорстку риторику Кремля

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Чи прагне Путін розв‘язати Третю світову війну: російська опозиціонерка пояснила жорстку риторику Кремля

Фото: Associated Press

Вся риторика очільника Кремля Путіна та його прибічників спрямована на російське суспільство. Головна мета — пояснити, чого так звана "спецоперація" триває так довго. 

Жорстка риторика Путіна та його оточення щодо війни в Україні спрямована на росіян, яким таким чином намагаються пояснити, чому "спецоперація" затягнулася вже на 152 день.

Про це в інтерв’ю виданню Obozrevatel розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова.

"На мою думку, вся ця жорстка риторика спрямована насамперед на внутрішнього російського споживача, щоб пояснити, чому "спецоперація", як вони це назвали, триває так довго й чому вона набагато більше нагадує повномасштабну війну, ніж те, що було обіцяно на самому початку. Єдине, чим можна це пояснити для внутрішнього користування, це те, що вони воюють насправді не з Україною, а з усім цим страшним НАТО. Й тому все так складно для них. Адже ми пам'ятаємо – в концепції Кремля України взагалі не існує", — пояснює Ольга Курносова.

Вона також додала, що оточення Путіна розуміє, що повномасштабну війну вони програють. А тому бажання розв‘язувати Третю світову у РФ немає.

Нагадаємо, що Росія тримає у Чорному морі три носії ракет "Калібр".

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