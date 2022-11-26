Чи "прибере" Росія Лукашенка і чи вступить Білорусь у війну: експерт оцінив розвиток подій

В РФ дуже незадоволені, що велика кількість білоруських офіцерів не розуміють, навіщо їм йти воювати проти України.

У Білорусі все скочується під диктат Кремля, зокрема й у військовій сфері, проте з цим навряд чи змириться активне білоруське суспільство. Щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то він наразі є дуже зручним для РФ.

Таку думку військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив у ефірі телемарафону 26 листопада.

"Ми бачимо прекрасно, яку роль Росія приготувала для Білорусі – практично повноцінну втрату суверенності, залишення тільки номінальних ознак де-юре суверенної держави. На практиці ми бачимо, що все скочується під диктат Кремля в різних сферах: і у військовій, і в економічній, і в політичній", – сказав експерт.

Також читайте Вторгнення з Білорусі в кінці листопада: в розвідці спростували такі плани ворога

Водночас, за його словами, в РФ невдоволені, що білоруси не надто хочуть вступати у війну проти України.

"В Росії дуже незадоволені, що велика кількість білоруських офіцерів, які не розуміють, для чого їм потрібно йти і воювати проти України, не розуміють, які на це є причини. Тому вони через створення угруповання білорусько-російських військ намагаються інтегрувати туди представників російського військового командування, щоби нав’язати свою волю. Це, не можна сказати, що увінчується повноцінними успіхами чи зламало ось це ядро", – оцінив Мусієнко.

За його оцінкою, з тим, аби Білорусь вступила у війну проти України, не погодиться громадянське суспільство РБ.

"Питання в тому, чи змириться з такою роллю активне білоруське суспільство і його громадянська частина. Мені здається, – сумнівно. Тому що все на сьогодні, перш за все, в їхніх руках. Треба розуміти, що те, що для них приготувала Росія, – це в будь-якому випадку підставляти їх під удар. Чи під удар міжнародних санкцій, чи намагатися посварити їх з усіма сусідами", – розповів військовий експерт.

Він переконаний, що РФ не планує "прибирати" Лукашенка, адже він поки що дуже зручний для країни-агресорки. Зокрема, білоруський диктатор був чи не єдиним на саміті ОДКБ, хто в усьому підтакував очільнику Кремля Володимирові Путіну.

"Лукашенко виглядає для них абсолютно зараз зручним з точки зору того, що Білорусь абсолютно сприяє Росії в техніці, в наданні своєї території, аеродромів. Це Росію влаштовує. Росію так само влаштувало би, якби Білорусь розмістила на своїй території ядерну зброю і погрожувала цим Європі. Тобто поки що Лукашенко цілком влаштовує російський режим", – пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту Роберта Лансінга, Росія планує ліквідувати Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією та скористатися нею у війні з Україною. Анонімні джерела у військовому керівництві РФ підтвердили, що Кремль вже ухвалив відповідне рішення.

За оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, через брак ресурсів росіяни наразі не формують ударне угруповання для наступу з території Білорусі. Однак колись вони можуть почати це робити.

На думку військового експерта Олега Жданова, Росія теоретично може атакувати Україну з півночі, але практично в неї немає для цього сил.

Читайте також: