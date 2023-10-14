Чи принесе 2023 рік мир Україні: нові прогнози політиків, експертів та ЗМІ

За весь час повномасштабної війни Росії проти України експерти не раз драматично змінювали свої прогнози. Сьогодні влада, військові, аналітики озвучують досить різні сценарії щодо закінчення війни.

ТСН.ua - про останні прогнози, а також варіанти закінчення війни в Україні.

Українська сторона

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Iе Mondo сказав, що Київ налаштований на "швидке завершення війни, а не затягування конфлікту".

"Ми готуємося до швидкоплинної війни, яка закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було 2014 року", - зазначив Зеленський.



До цього президент заявляв, що повномасштабна війна Росії проти України перебуває вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим. Прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно.

Відповідаючи на запитання журналістів із Румунії про те, коли закінчиться війна, український президент зазначив, що, напевно, ніхто наразі не може назвати точну дату.

Водночас Зеленський наголосив, що українські військові продовжують здійснювати контрнаступну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

Також він висловився про певні періоди війни РФ проти України, і озвучив думку, що наразі - вже завершальна стадія.

"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати", - сказав президент

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що війна в Україні закінчиться раніше 2024 року. Утім, він закликав дочекатися результатів від Збройних сил на полі бою.

А за прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою він мав на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Однак цього тижня Буданов назвав нові терміни закінчення війни в Україні. З його слів, РФ може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.

Що кажуть експерти

На думку експертів, найімовірнішим сценарієм є затяжна боротьба, що виснажить обидві сторони. А небажання визнати поразку призведе до замороженого конфлікту чи можливого непростого перемир’я. Наразі мало доказів того, що будь-яка зі сторін готова до переговорів.

За даними військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленко, повномасштабна війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року. З його слів, 2024-го наші військові можуть перейти до звільнення тимчасово окупованого росіянами півострова Крим. Однак, Коваленко невпевнений, що саме цим війна закінчиться.

Український генерал у відставці Ігор Романенко також окреслює 2023 рік як можливий фінальний рік цього конфлікту. Але зауважує, що для цього є декілька умов.

"Це можливо, якщо буде своєчасно надана і у відповідній кількості (західна) техніка. Але Захід весь час запізнюється. Весь час протягом цієї війни", - сказав він.

ЗСУ звільняють території від загарбників / Фото: Associated Press

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що є низка факторів, від яких залежатиме тривалість війни з Росією, але вже точно зрозуміло – це довга війна на виснаження, і українці повинні це усвідомити.

"Ворог чітко задекларував свої наміри – він прагне перечекати, коли на Заході щось зміниться. І спробувати знесилити Україну та наших союзників, щоб ми були схильні до певних компромісів", – каже експерт.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря під час цього контрнаступу, то на Україну може чекати довга війна на виснаження.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війна може тривати до 2025 року і навіть довше.

"Я ще на початку цієї агресії, в березні 2022 року, вже говорив, що ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024-го року. На сьогоднішній день дуже важко робити прогнози", – зазначив експерт.

Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що війна може ніколи не закінчитися. Кремль може вирішити, що цей стан має стати постійним.

На Заході говорять про невдачі РФ у війні проти України, але ще не вбачають передумов для припинення бойових дій / Фото: Associated Press

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни в Україні, бо бої – це динаміка. Він наголосив, що під час контрнаступу на Збройні сили ніхто не тисне і не підштовхує до швидших результатів, тож усе залежить від бажання командувача та його підлеглих.

"Одна справа – відпрацювати якийсь план у тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – наголосив Сирський.

Що пишуть західні ЗМІ

Україні, ймовірно, не вдасться скоротити кількість окупованих територій наполовину до зими. Але, як показав контрнаступ, перемогти Росію можна, і якщо не 2023, то 2024 чи 2025 роках. Таку думку висловив генерал британської армії Річард Барронс у колонці Financial Times.

"Скромний прогрес, якого Україна змогла досягти цього літа, показує, що хоча подолання добре підготовленої оборони на полі бою може бути однією з найскладніших операцій на війні, це можливо", — вважає генерал.

Останній місяць західна преса все частіше пише не лише про підготовку українського контрнаступу, а й про подальші події. Політики, експерти, журналісти натякають, що українська армія, здійснивши навіть найуспішнішу атаку, не зможе звільнити всю Україну.

"Після відступу росіян із Харківщини та правого берега Херсонської області, фронт скоротився приблизно на 300 кілометрів. За таких умов Росії простіше захищати свої позиції, однак і українцям — атакувати їх", - пише WSJ.

"В Луганській області російська армія риє окопи, зміцнює позиції уздовж всієї лінії фронту на цій ділянці, збільшує чисельність своїх військових, перекидає техніку й боєприпаси. Але через це втрачає контроль над іншими ділянками фронту на сході України. У плануванні військових операцій Україна використовує звіти американської розвідки, які показують, де в російської армії слабкі місця", - пише The New York Times.

Росіяни атакують мирних жителів через невдачі на фронті / Фото: Associated Press

У звільнення Криму найближчим часом експерти не вірять. Натомість вважають, що Україна продовжить здійснювати на окупованому півострові спецоперації на кшталт атаки на Керченський міст чи вибухів на військовій авіабазі біля Новофедорівки. Джерела в американській владі передали журналістам NYT розмову, яка відбулася з неназваними представниками української влади. Вони розповіли, що українці продовжать атакувати військові бази на півострові, адже тоді техніку й людей звідти не будуть перекидати на інші ділянки фронту.

"Росіяни прагнуть захопити Бахмут вже кілька місяців і несуть величезні втрати. Бахмут — це політична мета Путіна, бо контроль над ним — ще один крок до виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Все це свідчить про одне — в Росії політичні наміри та амбіції досі превалюють над військовими міркуваннями", - пише WSJ.

У вторгнення з боку Білорусі західні ЗМІ не вірять. В першу чергу тому, що українці краще підготовлені до такого сценарію, ніж в лютому. Скоріше за все, каже в коментарі ВВС ізраїльський військовий експерт Девід Гендельман, росіяни продовжать повільно просуватися на різних ділянках фронту, як наразі у Донецькій області.

"Війна перетворюється на змагання між західним та російським оборонно-промисловими комплексами. І кожна зі сторін стикається з труднощами. У Росії критично скоротилися запаси артилерійської зброї. Тому армія РФ втрачає можливість проводити успішні наземні операції", - цитує Bloomberg очільника штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна.

Однак запаси снарядів у росіян все ще величезні — стверджує очільник Розвідувального центру оборони Естонії Марго Гросберг. У Росії є близько 10 мільйонів артилерійських снарядів, які вона може виробляти зі швидкістю 3,4 мільйона на рік. Це, за його словами, дозволить Росії продовжувати війну ще принаймні рік.

Цікава аналітика: Друга воєнна зима: чи будуть великі наступи та куди битимуть росіяни – CNN

На головне питання — чи закінчиться війна цього року — відповіді немає. BBC у своєму огляді наводить протилежні версії — від перемоги України навесні 2023 року до того, що війна триватиме до кінця 2023-го, а може, й довше. Все залежатиме від підтримки Заходу, говорить у коментарі виданню співробітниця відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондону Барбара Занчетта. Вона прихильниця версії, що війна триватиме до кінця 2023 року. Перспективи, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів, примарні. Для потенційної мирної угоди необхідно, щоб одна зі сторін пішла на поступки. Тому все вирішуватиметься на полі бою.

Росіяни не шкодують ракет на обстріли мирних міст / Фото: Associated Press

Бойові дії в Україні триватимуть протягом 2023 року. Такий прогноз надало британське видання Financial Times. На думку авторів традиційного для цього ЗМІ "параду прогнозів", заморожування конфлікту за нинішніх умов не задовольнить ні Росію, ні Україну. Водночас наступного року президент України Володимир Зеленський чекатиме на постачання сучасної західної зброї, а лідер РФ Володимир Путін намагатиметься перегрупувати свої збройні сили на фронті.

Варіанти ескалації

Незважаючи на всі невдачі, у Путіна ще не вичерпано можливості піти на ескалацію в Україні та розколоти Захід. У воєнному відношенні він може задіяти більше авіації, мобілізувати більше військовозобов'язаних. Він також може влаштувати диверсії на підводних газопроводах та лініях зв'язку, розпочати більш масштабні кібератаки, втручатися в роботу супутників зв'язку та активізувати кампанії з дезінформації. Можливі напади на судна, які перевозять зерно з України.

Що думають українці

Більшість українців, за даними опитувань, незважаючи на перспективу затяжної війни та регулярні повітряні атаки Росії, все одно не готові до будь-яких поступок, зокрема територіальних. Але за півтора роки повномасштабної війни настрої щодо термінів її завершення змінилися кардинально: дедалі більше українців схиляються до того, що збройний конфлікт триватиме два роки, а то й більше.

До початку літа та контрнаступу ЗСУ українці стали більш оптимістично дивитися на перебіг війни: до 37% зменшилася частка тих, хто чекає на її закінчення за шість-дванадцять місяців.

Торік у жовтні, за даними опитувань, взагалі не було українців, які не вірять в перемогу.

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