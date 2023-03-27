Чи припинить Росія війну з приходом "наступника" Путіна – Подоляк розповів про майбутні сценарії

Михайло Подоляк розповів, що відбуватиметься в Росії, якщо елітам вдасться привести до влади заміну Путіну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що з раціональної точки зору оптимальним сценарієм для України – є тотальний програш Росії у війні й повалення нинішньої російської державності. Однак він проаналізував, що може змінитися у Російські Федерації з приходом до влади "наступника" Володимира Путіна.

Про це він розповів у інтерв'ю УНІАН.

"Там почнуться внутрішньоелітні розборки, відбудеться спонтанна революція, і вся ця еліта буде так чи інакше зачищена. Росія переживатиме цілу низку каскадних революцій, бунтів, поки не сформує якусь слабку подобу демократії. Тотальна поразка у військовому плані дійсно б призвела до тектонічної зміни політичної архітектури Росії. З емоційної точки зору будь-який варіант, при якому Росія буквально завтра забирає свої війська добровільно та йде на кордони 1991 року для нас прийнятний, тому що це різко мінімізує наші втрати. Адже війна – це жертви, і з нашого боку, в тому числі", - пояснив він.

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За словами Подоляка, для України будь-який сценарій прийнятний. Будь-який з цих розкладів призведе до того, що нинішня еліта в такому вигляді існувати не буде – як тільки війна закінчиться на кордонах 1991 року, всередині Росії почнеться процес оновлення.

Радник керівника Офісу президента також зауважив, що "нова еліта" в Росії піде на видавання частини воєнних злочинців, і саме – виконавців вищої ланки, авторів війни, відновити свої позиції на глобальному ринку.

"Частина з цих авторів просто зникне, або фізично в рамках внутрішніх розборок, щоб було менше свідчень; або вони зможуть кудись випаруватися, помінявши зовнішність, документи. Далі ця ж Росія підпише певні економічні програми відновлення України, ті ж рекреаційні виплати, розписані на певний проміжок часу. І, безумовно, ми будемо піднімати питання, що стосуються зони як транскордонної демілітаризації, так і в цілому демілітаризації Росії, оскільки не можна мати в регіоні країну, яка має ось такі шовіністичні агресивні настрої", - зазначив він.

Михайло Подоляк також зауважив, що треба буде піднімати питання про те, що для Росії одноосібний контроль над власним ядерним арсеналом – це дуже небезпечна історія, адже сьогодні Росія, як єдиний аргумент, що залишився у неї, використовує тему ядерного шантажу.

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