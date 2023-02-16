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Чи приїде Байден до України на річницю вторгнення Росії - відповідь Білого дому

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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5232
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Чи приїде Байден до України на річницю вторгнення Росії - відповідь Білого дому

Фото: Associated Press

Байден планує відвідати Польщу.

Президент США Джо Байден не планує візиту до України найближчим часом. 

Про це під час брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Журналісти запитали Кірбі, чи планує Джо Байден візит до України у лютому. Той зазначив, що американський лідер найближчим часом відвідає Польщу. Інших поїздок не передбачено. 

"Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі", - сказав Кірбі.

Візит Байдена до Польщі в річницю російської війни проти України

Відомо, що Байден прибуде до Польщі у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Напередодні польські ЗМІ повідомили, що президент Зеленський теж планує відвідати Польщу та зустрітись з Джо Байденом. 

Зеленський на це відповів, що він очікує на американського лідера в Україні, оскільки це свідчитиме про підтримку нашої держави у протистоянні з російськими окупантами. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5232
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