Чи приїдуть воювати в Україну за Путіна солдати КНДР: нардеп дав відповідь

Єгор Чернєв наголосив, що у Російської Федерації на сьогоднішній день не спостерігається якогось великого браку саме у живій силі.

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів, чи приїдуть воювати в Україну за Путіна солдати КНДР.

Про це Чернєв сказав в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що тут питання інтересів Північної Кореї. Можливо, не домовилися, по-перше, тому що просто так давати своїх солдат Північна Корея навряд чи буде... Певно, Північна Корея висунула якісь вимоги зі свого боку, скільки це буде коштувати Російській Федерації, і Російська Федерація, можливо, на це поки що не готова", – каже він.

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Нардеп наголосив, що у Російської Федерації на сьогоднішній день не спостерігається якогось великого браку саме у живій силі.

"На жаль, вони (росіяни – ред.) мають дуже багато мобілізаційного резерву і на сьогоднішній день їхні бригади сформовані на 80-90% і продовжують поповнюватися. Тому якщо це будуть якісь північнокорейські військові, то потрібно розуміти, що Росія віддасть за них і як вони вплинуть поле бою і на самий перебіг цієї війни", – зазначив Чернєв.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки стурбовані поглибленням відносин агресорки Росії та Північної Кореї. Саме тому Вашингтон буде "ретельно відстежувати розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. З його слів, у Штатах занепокоєні таким поглибленням відносин через наслідки для українців, бо вони "знають північнокорейську балістику". Кірбі наголошує, що ці ракети використовуються для ураження цілей в Україні.

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