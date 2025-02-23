Чи продовжать терміни оновлення бронювання від мобілізації: міністерка економіки відповіла

Уряд веде дискусії щодо продовження терміну оновлення критичності підприємств на кілька тижнів, оскільки деякі з них можуть не встигнути завершити процедуру до кінця лютого.

Військовозобов’язані чоловіки, які мають право на бронювання від мобілізації, можуть оновити свої дані до кінця лютого.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд розглядає можливість продовження терміну для підприємств, які відповідають критеріям критичності за рівнем прибутків та заробітною платою, що має становити не менше 20 тисяч гривень.

"Ми знайшли певний баланс у бронюванні, який дозволяє бізнесу, що працює та сплачує податки, бронювати до 50% чисельності. Такий бізнес робить вагомий внесок у державний бюджет, що допомагає забезпечити сектор оборони", – зазначила Свириденко.

Водночас уряд веде дискусії щодо продовження терміну оновлення критичності підприємств на кілька тижнів, оскільки деякі з них можуть не встигнути завершити процедуру до кінця лютого.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.