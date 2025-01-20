Чи подовжать японському волонтеру, який допомагає харків'янам, дозвіл на проживання в Україні: Терехов відповів

Японському волонтеру Фумінорі Цучіко буде продовжено дозвіл на перебування в Україні. Щодо посвідки на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Зі свого боку можу сказати, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу", - наголосив міський голова.

Раніше йшлося про те, що японський волонтер Фумінорі Цучіко, який щодня допомагає харків’янам у своєму безкоштовному кафе FuMi Caffe, зіткнувся з проблемою відмови у дозволі на проживання в Україні.

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