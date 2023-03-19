Чи продовжить Росія наступальні дії в районі Авдіївки та Мар’їнки: прогноз від ЗСУ

За інформацією Олексія Дмитрашківського, ворог вводить останні резерви на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У Збройних силах України найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій росії у районі Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає "Укрінформ".

"Найближчим часом ми очікуємо все ж таки продовження наступальних дій у районі Авдіївки і Мар’їнки. На Вугледарському напрямку зараз поки дещо затишшя будемо прогнозувати. Але ворог продовжує обстрілювати ствольною артилерією, РСЗВ, наносити авіаудари. Це відбувається постійно і (РФ – ред.) проводить досить потужні обстріли", - сказав він.

Речник зазначив, що на цей момент на Вугледарському напрямку встановилося певне стратегічне затишшя. Але українські розвідники працюють і наші військові бачать ситуацію щодо накопичення і пересування військ, зазначив Дмитрашківський.

За його інформацією, ворог вводить останні резерви на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Учора-позавчора були введені підрозділи 98-ї десантної дивізії, це був спецназ цього підрозділу. А вже вчора ввечері ми дізналися про введення ще додатково двох танкових рот. Це пов’язано з тим, що вони втрачають техніку", - уточнив він.

Щодо Запорізького напрямку, то є певне невелике затишшя, хоча там і ведуться позиційні бої.

"Наші воїни намагаються зайняти дещо інші позиції, щоб у майбутньому мати кращі можливості для контрнаступу. На Донецькому напрямку обстріли продовжуються. За день було 317 обстрілів", - зазначив Дмитрашківський.

Серед причин того, що росіяни зазнають великих втрат на фронті, Дмитрашківський назвав непідготовленість цих вояків і непродуманість операцій, у яких вони намагаються досягти якогось успіху. За його словами, у деяких випадках росіяни все ж таки досягають успіхів, але потім наші військові вибивають їх із зайнятих ними позицій.

Нагадаємо, як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки "по інерції".

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