Чи просунулися росіяни на територію Авдіївського коксохіму: відповідь військових

Протягом тижня російська військова пропаганда стверджує, що окупаційні війська просунулися на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Однак, бійці 47 окремої механізованої бригади спростували це.

Про це повідомили в Liga.net.

За словами українських військових, окупанти щодня штурмують Авдіївку та не полишають спроб потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Сили оборони.

Бійці 47 ОМБр додали, що під час своїх штурмів окупанти "роблять ставку" на піхоту, місцями застосовуючи бронетехніку, однак українські війська ліквідовують особовий склад армії Росії та озброєння загарбників.

Яка ситуація в Авдіївці

Наразі Збройні сили Російської Федерації кидають значні сили, щоб захопити Авдіївку. Руйнування в цьому місті перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка — це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього", — сказав Барабаш.

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку противник, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України завдають окупантам значних втрат.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, російські військові почали перекидання всіх можливих ресурсів у район Авдіївки. Перед окупаційними військами стоїть завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ.

Аналітики повідомили, що керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. У Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі.

Напередодні американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області. Українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ.

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