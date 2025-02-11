Чи просунулися російські війська у Курській області: аналітики ISW відповіли (мапа)

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західних околиць Свердліково. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що 10 лютого українські війська знову увійшли до Свердліково.

Російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області на тлі бойових дій, що тривали в цьому районі 10 лютого.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі біля Свердліково і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки і Фанасєєвки. Російські джерела стверджували, що українські війська наступали в напрямку Уланок (південний схід від Суджі)", – йдеться у зведенні.

Аналітики ISW оцінили російське просування: "Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західних околиць Свердліково. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що 10 лютого українські війська знову увійшли до Свердліково".

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські сили з Фанасєєвки і просунулися вперед біля Черкаської Конопельки і в межах Погребків. Проте, ISW не бачила підтвердження цих заяв.

Українська операція у Курській області РФ / Мапа: ISW

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Президент України Володимир Зеленський заявив 7 лютого, що вторгнення українських військ у Курську область змусило російське військове командування перекинути сили з півдня України до Курської області, що завадило російським військам розпочати запланований ними наступ на місто Запоріжжя. У листопаді 2024 року українські військові попередили, що російські війська можуть відновити наступальні операції в Запорізькій області у 2025 році.

Зеленський також заявив, що вторгнення завадило російським військам розпочати нові атаки в Сумській і Харківській областях з території Росії.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що вторгнення українських військ у Курську область завадило російським військам здійснювати рейди вздовж українсько-російського міжнародного кордону.

Демченко зазначив, що обстріли з боку Росії районів, де українські війська проводять наступальні операції біля кордону, зменшилися, оскільки російські війська не можуть активно використовувати артилерію.

президент України Володимир Зеленський заявив, що наслідки Курської операції "ми зможемо гідно оцінити, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки".