Чи реальний сьогодні всеосяжний наступ Росії на Україну: військовий експерт відповів

Оголосити мобілізацію російському диктатору Володимиру Путіну буде дуже і дуже складно. В Росії відсутнє таке поняття як база мобілізаційного розгортання, вони не мають ресурсів для того, щоб таку базу розгорнути. Хоча у них є оперативні запаси.

Про це військовий експерт Сергій Грабський заявив на Youtube-каналі "Еспресо".

"Тут доречно нагадати, що саме мобілізовані резервісти і склади основу того багаття, яке запалило лютневу революцію в Росії 1917 року. Звісно, що Росія може набрати відповідну кількість людей, але це час і ресурси. І ті ресурси не тільки означають гроші, вони обмежені і спонукають РФ до нервових дій, або взагалі відмовлятися від таких дій", - сказав Грабський.

На думку експерта, Росія буде підтримувати певний градус конфлікту, намагаючись утримати захоплені території і зосереджувати на якомусь одному напрямку свої сили та засоби.

"Всеосяжного наступ сьогодні не виглядає реальним, внаслідок того, що у них немає готових резервів. Тому найбільш ймовірно, що це політична заява", - додав військовий експерт.

Нагадаємо, 95% білорусів вважають, що їхня армія не повинна вступати у війну проти України.

Читайте також:

У Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ: що і куди прилетіло сьогодні (мапа)

"Перемога України – це і перемога Грузії": командир "Грузинського легіону" назвав умову завершення війни

У війні з Росією починається переломний момент - Подоляк