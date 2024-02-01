Чи реально перекинути бойові дії на територію Росії: в ГУР зробили заяву

Наслідки війни все більше будуть відчутні на території самої держави-агресора.

Бойові дії вже перекидаються на територію Росії. Це відбувалося з 2022 року і продовжується зараз.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"Фактично, це вже відбувається. І 22-й рік, і особливо 23-й і початок зараз 24-го року пов'язані з активним "гуркотом", "бавовною" на території так званої Російської Федерації... Зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота. І держава-агресор, яка напала на свого сусіда, я думаю... було б дивно сподіватися, що війна має вестися чомусь виключно на української території. Ні, це не так…”, - розповів Андрій Юсов.

Він також додав, що наслідки цієї війни все більше будуть відчутні на території самої держави-агресора.

“Це власне вже триває і таких події буде більше”, - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, що на борту знищеного катера РФ "Івановєц" могли бути 40 членів екіпажу і ракети.

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