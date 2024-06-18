Чи реально повернути контроль над ЗАЕС: експерт зробив жорстку заяву

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, розмови про наближення деокупації Запорізької атомної електростанції є лише політичними заявами, що не мають технічного підтвердження.

Про це пише "УНІАН".

"Слова президента України Володимира Зеленського про те, що Глобальний саміт миру наблизив деокупацію ЗАЕС – це посил політикам, споживачам інформації, але вони не підтверджені ніякими технічними заходами, ніякими діями російської сторони, а без цього станцію звільнити мирним шляхом неможливо. А російська сторона абсолютно не налаштована на це", – наголосив експерт.

Омельченко зазначив, що у декларації першого саміту миру наголошується на необхідності повернення Україні контролю над ЗАЕС, але наразі це є нереальною задачею, оскільки Росія не реагує на численні заклики вивести війська зі станції.

"Це просто декларація, яка нічого не додає нам. Вже було три декларації і три резолюції безпосередньо МАГАТЕ із закликами виведення російських військ із Запорізької АЕС та передачі її під повний контроль України, але російська сторона повністю ігнорувала ці заклики. Так само вона проігнорує і нинішню декларацію. Розраховувати на те, що після даної декларації будуть якісь наслідки – це є наївно", – підкреслив Володимир Омельченко.

На думку експерта, Росія не піде на жодні поступки. Навпаки, заяви Путіна свідчать що держава-аргесорка має намір підвищити градус напруги та захопити ще більше українських територій.

Нагадаємо, Галущенко попередив про загрозу ядерного інциденту через спроби окупантів запустити ЗАЕС. Як зазначив очільник Міненерго, ліцензію на експлуатацію атомної станції мають винятково українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на станцію.

Читайте також: