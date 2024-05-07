Чи реально з ухилянта зробити мотивованого воїна: офіцер-морпіх відповів

Офіцер зіштовхнувся з одним розповсюдженим стереотипом, що ухилянти не потрібні на фронті, і висловив свою думку.

В українському суспільстві, зокрема серед військових, побутує стереотип, що з ухилянтів вийдуть погані воїни, тому краще їх і зовсім не брати на фронт.

Чи відповідає це дійсності, розповів офіцер Морської піхоти Дмитро Іванов у себе в Facebook.

"Вчергове зіштовхнувся з одним розповсюдженим стереотипом, який звучить десь так: "Та наф*г потрібні на фронті ті кляті ухилянти, вони ж всі повтікають/здадуться в полон/перейдуть на бік ворога, вони не мотивовані", – пише Іванов.

Офіцер зауважив, що наразі мотивація середньостатистичного бійця на фронті не набагато вища, "бо два роки в м'ясорубці – це багато, а покращення поки не світить".

На його думку, ухилянт відрізняється від військовог по великому рахунку лише одним: ухилянт просто більше боїться.

"Страх – абсолютно нормально, абсолютно природньо, і бреше той, хто каже, що ніколи нічого не боявся на війні. Але ухилянт – це людина, яка перелякана ще до самої війни, тому що "сон розуму породжує чудовиськ". Він впевнений, що обов'язково і неминуче загине, буде важко поранений, стане інвалідом і так далі", – пояснює Іванов.

Офіцер певен, що якщо середньостатистичний ухилянт потрапить у нормальний військовий колектив, то максимум за місяць він стане нормальним бійцем, бо реальність трохи відрізняється від фантазій, які створив страх в його голові.

"Так, це правило не абсолютне, але десь 7 чоловік з 10 дійсно зможуть перебороти себе, а це доволі великий відсоток", – підсумував військовий.

Раніше юристка пояснила, чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами.

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