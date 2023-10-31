Чи штовхає Захід Україну до перемовин з Росією: Данілов дав відповідь

Україну не примушували сідати за стіл переговорів разом з російською стороною. Жодної офіційної позиції щодо цього не лунало. До того ж Україна не збирається вести перемовини з Путіним.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Жодної офіційної позиції стосовно того, що нас хтось буде примушувати до перемовин з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно роздмухується Російською Федерацією, підтримується Російською Федерацією", - підкреслив Олексій Данілов.

Україна не вестиме жодних переговорів із країною-агресоркою.

"У нас є нормативно-правовий акт, який є чинним на території України... де чорним по білому записано: жодних перемовин з терористом Путіним наша країна вести не буде, крапка", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, що в РФ знову заговорили про переговори.

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