Чи скасують воєнний стан одразу після припинення вогню: що кажуть у Раді

Потенційне припинення бойових дій в Україні не означає одномоментне скасування воєнного стану. Повернення до мирного життя буде тривалим процесом.

Про це народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив у ефірі телеканалу "Новини Live".

За його словами, воєнний стан буде скасовано не одразу після припинення вогню, адже держава має гарантувати безпеку людям.

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"Не одразу. Мають бути гарантії безпеки. Зрозумійте, що найпростіший момент – умовно три дні відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту, ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Тобто так не працює. Працює: внесення указу про припинення воєнного стану має ґрунтуватися на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями або якісь більші гарантії – ну, звісно, не Будапештський меморандум", – пояснив Юрчишин.

Він наголосив, що припинення вогню не є підставою для скасування воєнного стану.

"Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям і зокрема тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування, на фронті, на окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий… Як би нам не мріялось, як би нам не хотілося вірити у всесильність Трампа, це буде тривалий процес", – розповів нардеп.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, аби вже 2025 року війна завершилася гідно для країни.

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