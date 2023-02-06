Чи слід очікувати нападу на Україну з боку Білорусі: радник опозиціонерки Тихановської розповів

Потрібно слідкувати і не втрачати уваги щодо того, що відбувається на кордоні.

Наразі ймовірність атаки з території Білорусі малоймовірна. Але це не означає, що за місяць-два Росія не перекине свої сили знову на територію РБ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів Франак Вячорка, старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.

"Допоки Лукашенко (самопроголошений очільник Білорусі - ред.) при владі, загроза з боку Білорусі буде завжди. Участь білоруських військових ще менш ймовірна. Не знаю, що повинно відбутися, що змусить білорусів воювати, але якщо це відбудеться, це буде початок кінця і для Лукашенка, і для путінської Росії точно. Водночас потрібно слідкувати і не втрачати уваги щодо того, що відбувається на кордоні", - зазначив Вячорка.

Нагадаємо, що російські військові літаки залишаться в Білорусі після спільних навчань. Тож, повітряні судна РФ продовжать злітати з білоруських аеродромів.

Водночас Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією.

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