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Чи слід очікувати нападу на Україну з боку Білорусі: радник опозиціонерки Тихановської розповів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Чи слід очікувати нападу на Україну з боку Білорусі: радник опозиціонерки Тихановської розповів

Фото: Міноборони Білорусі/Telegram

Потрібно слідкувати і не втрачати уваги щодо того, що відбувається на кордоні.

Наразі ймовірність атаки з території Білорусі малоймовірна. Але це не означає, що за місяць-два Росія не перекине свої сили знову на територію РБ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів Франак Вячорка, старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. 

"Допоки Лукашенко (самопроголошений очільник Білорусі - ред.) при владі, загроза з боку Білорусі буде завжди. Участь білоруських військових ще менш ймовірна. Не знаю, що повинно відбутися, що змусить білорусів воювати, але якщо це відбудеться, це буде початок кінця і для Лукашенка, і для путінської Росії точно. Водночас потрібно слідкувати і не втрачати уваги щодо того, що відбувається на кордоні", - зазначив Вячорка.

Нагадаємо, що російські військові літаки залишаться в Білорусі після спільних навчань. Тож, повітряні судна РФ продовжать злітати з білоруських аеродромів. 

Водночас Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією.

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Дата публікації
Перегляди
991
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