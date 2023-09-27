Чи слід очікувати росіянам дзеркальних ударів по енергетиці – експертна думка щодо тактики України

Якщо згадати атаку безпілотників у Курську, асиметричний крок не варто відкидати.

Українська критична інфраструктура потерпає від ворожих атак, які не припиняються, тож існує ймовірність дзеркальних атак по російських об'єктах.

Про це колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів "24 Каналу".

Дзеркальні атаки не лише можливі, вони завдадуть РФ непоправної шкоди, тому що енергетична інфраструктура будь-якої навіть цивільної країни не передбачає і не розрахована на можливі атаки чи руйнування. А Росія взагалі не матиме можливості відновлювати критичну інфраструктуру, адже європейське обладнання для неї недоступне.

"Їм доведеться повністю перебудовувати свою енергетичну інфраструктуру й, наприклад, перемикатися на китайську, але швидко це зробити не вдасться", – вважає Ступак.

Напереодні росіяни призупинили програму розгортання мереж стільникового зв'язку 5G. За версією окупантів, вони наразі не мають обладнання, тому кажуть, що перенесуть все заплановане на наступні роки. У них також відсутнє обладнання для підтримки у режимі функціонування звичайних базових станцій, оскільки компанії зв'язку залишили їхній ринок.

"Вони сказали що братимуть китайське обладнання, але виявилося, що воно їм не підходить, технічні властивості цього не дозволяють. Думаю, що з енергетикою ситуація у росіян буде не менш складна", – сказав ексепрт.

Нагадаємо, військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що російським окупантам цього року буде набагато важче зруйнувати критичну інфраструктуру України.

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